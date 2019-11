La K-Pop est devenue le septième genre musical le plus écouté dans le monde, selon le dernier rapport de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI). Une expansion phénoménale, qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Le nombre d’amateurs de la culture coréenne dans le monde a atteint les 89 millions en 2018, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2017, et se propage dans 113 pays selon la Korea Foundation. La fondation prévoit de dépasser les 100 millions d’ici 2020. Un nombre fou quand on sait que la Corée du Sud ne compte que 51 millions d’habitants.

