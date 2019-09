Ce vendredi, la reine Mathilde était en déplacement à Venise à l’occasion de la Biennale. Vêtue d’une robe Nathan et portant une large capeline, la reine a visité l’exposition "Mondo Cane" du duo d’artistes Harald Thys et Jos de Gruyter au pavillon belge.

Ensuite, visite de deux expositions avec des œuvres d’artistes belge : l’exposition solo de Luc Tuymans, "La Pelle" au Palazzo Grassi et "May You Live in Interesting Times" avec des œuvres de l’artiste Otobong Nkanga à l’Arsenale.

La Reine prend un réel plaisir lors de ces visites culturelles, marchant sur les pas de la reine Fabiola à qui elle a succédé à la présidence d’honneur du concours international reine Elisabeth. La reine Mathilde s’y implique très fortement, assistant aux présélections et à la phase finale du concours souvent accompagnée par l’un de ses enfants.

Le roi Philippe et la reine Mathilde veillent tout particulièrement à développer l’éveil culturel et artistique de leurs enfants qui pratiquent un instrument de musique (la princesse Eléonore joue du violon). Ici, pas de vacances bling bling mais des vacances entre nature et culture comme l’an dernier à la découverte de l’Arménie et avec un saut au festival de Salzbourg.