Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C’est Claude Carrère, le producteur historique de Sheila, qui a eu l’idée de recruter Nile Rodgers et Bernard Edwards pour l’album King of the World. Le premier album de Chic était sorti en 1977 avec l’imparable "Dance, Dance, Dance". Ont suivi "Le Freak" et "Good Times" sur les disques suivants. Et à l’aube des années 80, le tandem venait aussi de signer la production "We Are Family" de Sister Sledge. Tout cela alors que Sheila, elle, triomphait en Europe en surfant sur la vague disco.