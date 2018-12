Incroyable mais vrai: Karen, une britannique de 40 ans, a vu sa vie changer après avoir pris une photo de Kate, William, Meghan et Harry ensemble.

Le cliché en question, visible ci-dessous, a été pris à la sortie de l'église de Sandringham. Karen Anvil, une parfaite inconnue, avait immortalisé le quatuor avec son téléphone portable. Son cliché à peine en ligne, elle avait été contactée par un photographe professionnel qui l’avait, à son tour, mise en contact avec son agent. Résultat ? La photo, achetée dans 50 pays, a fait le tour du monde et a remis du beurre dans les épinards de Karen qui, jusque-là, tirait le diable par la queue.

Grâce aux 44 000 euros amassés, la jeune femme a pu faire plaisir à ses enfants, effectuer son premier voyage à l’étranger, mettre un peu d’argent de côté et même… s’offrir un lit. Le sien étant cassé depuis plus d’un an, la mère célibataire de 40 ans dormait sur un matelas à même le sol.





Nouvelle photo cette année

Les princes William et Harry ont à nouveau assisté à la messe de Noël avec leurs épouses cette année.

On apprend de ses erreurs ou, a tout le moins de ses ratés. Le service de communication de la maison royale britannique semble avoir retenu la leçon et publie, cette année, une photo de William, Kate, Meghan et Harry, souriant (et manifestement frigorifiés) à la sortie de l’église de Sandrigham où ils ont assisté à une messe de fin d’année.

"Joyeux Noël, le duc et la duchesse de Cambridge, le duc et la duchesse de Sussex se joignent à la Reine et les membres de la famille royale pour l’office matinal à l’église de Sandringham", pouvait-on lire, sur le compte Instagram @kensingtonroyal, le matin du 25 décembre.

Contrairement à l'an dernier où Karen Anvil l'avait donc devancé, Buckhingham a cette année pris les devants et a très officiellement montré la jeune génération en marche.