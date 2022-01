Que ce soient ses réponses tantôt naturelles ("latex au lit et cuir en concert") tantôt vulgaires ("trou du c**) ou "à côté de la plaque", la chanteuse de 45 ans se fait railler en commentaires par les internautes qui ont "sursauté" en la voyant. "Qui l'a regardé dans les yeux?"; "J'ai perdu mes neurones" ou encore "Elle ressemble de plus en plus à Miss Peggy des Muppets", peut-on lire.

Actuellement sur scène dans la pièce "Requiem pour une conne" au théâtre Trévise à Paris, Afida Turner est de retour. La chanteuse, qui avait décidé fin 2020 de se présenter aux élections présidentielles françaises et disparue des radars depuis, s'est prêtée au jeu du Fast&Curious de Konbini. Résultat? "Un film d'horreur" pour la plupart des internautes.

Quand Konbini lui balance "Napoléon ou Macron?", celle qui vit à Hollywood depuis 20 ans répond. "Napoléon, of course. Macron n'est qu'une copie." Cuir ou latex? "Latex au lit et cuir en concert", répond celle dont le deuxième album s'appelle Paris-Hollywood. Ensuite, entre la révélation de son "middle name" sur son passeport ("Cleopatra") ou des réponses parfois vulgaires, on retiendra que le plus important pour elle est d'être populaire. "Si tu as l'anonymat, tu n'as pas de bad buzz. Il n'y a pas de bad buzz, il n'y a pas d'anonymat. Je dirais donc populaire."

"Sa tête, c'est un Picasso!"

"Oh mon dieu!" ou "La pauvre quand même..." Après la diffusion de cette interview sur l'Instagram de Konbini, les internautes se sont lâchés en commentaires. Si certains la voient comme "une reine" ou "une icône", voici quelques morceaux choisis qui vont à contre sens. "Notre queen à tous? Merci mais non merci"; "Ele répond toujours à côté"; "J'ai perdu mes neurones" ou encore "Elle est complètement ravagée, ne touchez pas à la cocaïne les enfants". Sans oublier d'écorner son physique atypique et sa poitrine opulente. "Qui l'a regardé dans les yeux?"; "Cuir ou latex? Botox"; "Elle a fait un AVC, non?"; "Elle fait peur". C'est effectivement surtout son faciès qui fait halluciner la Toile. "Il nous reste un Bogdanoff!"; "Sa tête, c'est un Picasso!"; "Maquillée comme une voiture volée"; "Bizarre, elle ressemble de plus en plus à Miss Peggy dans les Muppets."