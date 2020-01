Concrètement, que signifie renoncer à des titres royaux ? Harry aura-t-il un nom de famille ? Est-il toujours prince, duc et Meghan princesse et duchesse ?

Le Megxit s'est conclu par le retrait total de Meghan et Harry des affaires officielles de la famille royale britannique. Ce n'est pas ce que Harry, qui avait longuement réfléchi à la situation, voulait... "Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible", a-t-il expliqué lors de sa dernière allocution publique dimanche dernier.

Mais c'est la décision de la reine Elizabeth II qui a annoncé samedi soir qu'ils devraient renoncer à utiliser "leur titre d'altesse royale, étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale".

Oui, Harry est encore un prince en tant qu'enfant de Charles, prince de Galles, et de Diana, princesse de Galles. Les titres en question auxquels Harry et Meghan renoncent sont les titres de SAR ou de Son Altesse Royale (ou HRH en anglais). Le couple cessera également d'utiliser ses titres de prince et de princesse. En résumé, Harry sera toujours un prince de naissance, mais il ne sera plus Son Altesse Royale le Prince Harry, titre désormais accordé au gré de la Reine aux membres actifs de la famille royale qui en sont les héritiers directs.

Le couple continue en revanche d'être le duc et la duchesse de Sussex. Harry conserve ce titre officiel, ainsi que ceux de comte de Dumbarton et de baron Kilkeel. En attendant, le titre officiel de Meghan reste celui de duchesse du Sussex. Elle n'utilisera pas la dénomination "princesse Henry de Galles", qu'elle détient par mariage...

Les "Duke and Duchess of Sussex" sont dans la place...