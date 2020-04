"Je ne me plains pas, j’ai une maison, une piscine et un jardin mais je ne peux pas aller là-bas ni là-bas, indique la starlette de téléréalité sur Snapchat avant de finir en pleurs.

J’ai aussi envie d’aller voir ma grand-mère. C’est ma vie, c’est elle qui m’a élevée et je ne peux pas aller la voir. Mon père devait venir aussi pour rencontrer mon fils qu’il n’a toujours pas vu." La mère de Milann, "un peu à bout" et dans un mauvais mood ce week-end, ajoute: "Je pense qu’il y a pire dans la vie mais c’est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce confinement ici et j’en ai vraiment marre […] Mon père n’a pas encore vu mon fils et ça, ça me rend dingue. C’est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c’est pour ça que je suis sensible, mais c’est tellement important que mon père rencontre mon fils. Depuis qu’il est né, tout est allé trop vite et mon père n’a pas pu venir. Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer."