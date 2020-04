Voici les œuvres que Tania Garbarski, Pauline Etienne, Isabelle De Hertogh, Jaco Van Dormael, Joachim Lafosse, Stephan Streker et Thomas Ancora vous conseillent pour le confinement.

Thomas Ancora



Bridesmaids (Mes meilleures amies) et Bad Neighbors (Mes pires voisins). Deux comédies assez potaches, décalées et divertissantes, qui me font toujours rire même après les avoir vues 10 fois (surtout Bridesmaids) et je pense que c’est pile ce dont les gens ont besoin en ce moment. Si Bridesmaids est culte du début à la fin pour moi, tout le monde s’accorde pour dire que les scènes de l’avion et de l’essayage de robes sont les meilleures (je n’en dis pas plus…)

(...)