On ne sait pas réellement pourquoi les deux hommes se sont effrités sur le tapis rouge mais une chose est certaine, ce n'est pas la première fois que Conor McGregor perd son sang-froid.

Selon TMZ, le rappeur aurait refusé de prendre une photo avec le combattant irlandais. Une information démentie par le manager de Conor McGregor. La sécurité a dû donc intervenir voyant l'Irlandais prêt à en découdre.

"Ils se sont battus, puis ça s'est calmé et Conor s'est à nouveau jeté sur lui", a déclaré l'une des sources. Les photographes auraient même déclaré qu'ils "n'étaient pas contents" et "disaient qu'ils allaient boycotter Conor parce qu'ils avaient peur que Machine Gun Kelly et Megan ne marchent plus" sur le tapis rouge.



Interviewé après l'incident, Conor McGregor a encore fait parler de lui au micro "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! Je suis juste arrivé devant ce gars que je ne connais même pas à vrai dire ! Je ne combats que des vrais combattants pas des petits rappeurs blancs à la Vanilla Ice"





Le chanteur, accompagné de l'actrice Megan Fox, a repris la route du tapis rouge rapidement après l'altercation. Il ne semble pas avoir été chamboulé par l'événement vu qu'il s'est permis de rire au nez d'un journaliste qui lui demandait ce qu'il s'était passé plus tôt.

Durant la soirée, Machine Gun Kelly s’est même produit lors de la remise des prix.