Arnold Schwarzenegger s'est engagé à fond dans la lutte contre le coronavirus.

A l'heure où l'Etat du New Jersey a instauré un couvre-feu et où plusieurs villes américaines vivent au ralenti, Schwarzy prodigue de bons conseils sur les réseaux sociaux.



Il a ainsi récemment posté une vidéo où on le voit confiné avec son âne Lulu et son poney Whiskey. "On ne sort pas, on ne va pas au restaurant. Les rassemblements publics, on oublie", explique-t-il, invitant ses followers sur les réseaux sociaux à faire de même.



Peu avant, il avait publié une autre vidéo où il expliquait à sa chienne Cherry comment bien se laver les mains.

Entouré de toute sa ménagerie, l'acteur prouve en tout cas qu'il ne faut pas craindre d'être contaminé par ses animaux et qu'il n'y a donc pas lieu de les abandonner...