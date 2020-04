Tomber de rideau pour le festival le Marrakech du rire, un événement très attendu par tous les amateurs d'humour.

Le coronavirus touche le monde entier et partout à travers le globe, les événements sont annulés les uns à la suite des autres. Hier, la Première ministre Sophie Wilmès annonçait que la Belgique n'accueillerait plus aucun événement de masse jusqu'au 31 août inclus. Et le Maroc n'échappe pas au phénomène, même si le pays est moins touché par le Covid-19 que la plupart des pays européens. Ainsi, Jamel Debbouze vient d'annoncer sur Instagram qu'il était contraint d'annuler son traditionnel Marrakech du rire, un festival figurant parmi les grands rendez-vous de l’humour francophone dans le monde.

"On se faisait un immense plaisir de fêter avec vous la 10e édition du Marrakech du rire. Nous voulions en faire un moment extraordinaire. Vous le savez, ce festival me tient particulièrement à cœur, j'y mets depuis des années beaucoup d'énergie et de passion. Malheureusement, face à un trop grand nombre d'incertitudes liées à ce "connard-virus" et une impossibilité de préparer ce festival dans de bonnes conditions, c'est avec grand regret que nous sommes obligés d’annuler cette édition de juin 2020", écrit-il en légende d'une photo de la précédente édition du festival sur Instagram.

Le comédien a néanmoins tenu à remercier toutes les personnes qui participent de loin ou de près à la bonne réalisation de cet événement chaque année. Il a ensuite conclu son message en faisant preuve d'optimisme. "Croyez-moi, nous nous retrouverons en juin 2021 et nous fêterons ensemble comme il se doit les 10 ans du Marrakech du rire sur M6 et la fête sera encore plus belle. Prenez soin de vous et de vos proches", écrit-il.