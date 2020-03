"Les ami(e)s, comme vous, je viens d’apprendre la surprenante décision du ministère d’annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’à nouvel ordre…, écrit le jeune papa, bientôt de retour avec sa tournée Pyramide Tour, sur Twitter.

Avant d’ajouter, tout en ironie : "Plus de 5000 personnes c’est risqué mais 4500 on est bon !" Mais c’est son premier tweet, supprimé depuis, qui a fait réagir la Toile. "C’est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d’info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent. Jamais on a annulé des concerts, marathons etc. pour H1N1 Ebola et autres. On nous cache quelque chose ou quoi ?" Le chanteur s’est alors pris quelques critiques. "

Bref, Matt Pokora est à la pensée française ce que Matt Pokora est à la chanson française" ou encore "Du temps de la peste, on n’annulait pas les concerts !!! On nous cache des choses ou quoi ? - Dr Matt Pokora."