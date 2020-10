À désormais 40 ans, Macaulay Culkin est un éternel gamin. Et l'enfant star a prouvé que la Covid-19 n'avait pas eu raison de son humour ravageur.

"Je me protège du Covid en portant la peau écorchée de mon jeune moi", lit-on dans sa récente publication Instagram. Un clin d'oeil on ne peut plus évident à l'un des moments cultes de Maman, j'ai raté l'avion (1990), par ailleurs totalement improvisé par le jeune acteur durant le tournage. Macaulay Culkin en a profité pour glisser un message un peu plus sérieux à ses fans conquis par le cliché : "N’oubliez pas de porter vos masques, les enfants".