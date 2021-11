A l'heure où Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur star du JT de 13 h de TF1 qui se bat actuellement contre un second cancer, annonce qu'il aimerait bien être sur les parquets de TF1 l'année prochaine ("Danse avec les starsdeux stars du show font une annonce fracassante. Et coup sur coup à deux jours de la finale de cette saison 11 qui verra s'affronter Tayc et Fauve Hautot, Bilal Hassani avec Jordan Mouillerac ou encore Michou et Elsa Blois.

Et ce sont justement ces deux derniers couples de danse qui font parler d'eux aujourd'hui. A commencer par Michou et Elsa Blois qui avaient échangé un baiser à la fin de leur danse et qui avait rendu fou les internautes.

"Heureuse aujourd’hui"

“On n'est plus ensemble, a affirmé Elsa Blois à Télé-Loisirs, au sujet de son petit ami Adrien. On s'est séparés il y a peu”. Sa proximité avec Michou en serait-elle la cause? "Non, c'est visibilité qui découle de l'émission” qui a causé leur rupture. “Et la distance, car il n'habite pas à Paris”, a précisé ensuite la danseuse à Télé-Loisirs. “Heureuse aujourd’hui”, Elsa Bois en a toutefois profité pour saluer sa complicité avec son partenaire. "Je suis fière d’avoir réussi à l’amener jusqu’à la finale de Danse avec les stars. Michou n'est peut-être pas le meilleur danseur, comparé à Dita Von Teese par exemple, mais c'est le seul des quarts de finale qui partait de rien. C'est lui qui a la progression la plus importante et c'est aussi ça qu'on recherche sur DALS. On prend quelqu'un qui ne sait pas danser et on l'emmène faire des performances."

"Nous ne sommes plus ensemble"

Quant à Bilal Hassani, c'est au magazine Têtu qu'il s'est confié. Le chanteur y annonce sa rupture avec son chéri Cassem Jebrouni, passionné de mode comme lui. "Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses". L'ex-candidat de l'Eurovision serait toutefois toujours en bons termes avec son ex. Mais, désormais, il désire faire “une bonne pause” pour respirer. Son emploi du temps surchargé ferait en effet partie des causes de leur rupture. "Combiner ma carrière et l'investissement que demande une relation de couple, c'est quelque chose que je dois encore apprendre à gérer".

Et après le couple que forme Denitsa Ikonomova avec le danseur François Alu, bientôt l'annonce de nouvelles idylles dans Danse avec les stars? Réponse ce vendredi soir sur TF1.