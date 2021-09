"Il a dit 'non'"

Un baptême royal en présence de la Reine. Tel était le projet de Meghan et du prince Harry pour leur fille Lilibet Diana. La demande des Sussex, très critiquée outre-Manche , aurait été balayée d'un revers de la main.

L'expert royal Neil Sean l'affirme : c'est William qui s'y serait opposé au nom de la famille royale. "D'après une très bonne source, le prince William est celui qui a dit 'non' (…) Ça n'était pas vraiment une bonne idée", a déclaré le correspondant de la NBC dans des propos traduits par ELLE. Le Duc et la Duchesse, tout juste revenus de leur voyage à New York, avaient fait savoir qu'ils étaient en mesure d'attendre que les "conditions soient réunies" pour que Lilibet Diana soit baptisée à Windsor. Pour rappel, Elizabeth II n'a toujours pas rencontré la petite sœur d'Archie. Ce dernier a été baptisé le 6 juillet 2019.