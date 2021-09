Après un lancement difficile, l’échec se confirme pour The Artist. Le télécrochet de Nagui n’a rassemblé que 990 000 téléspectateurs, ce samedi soir. Un score très faible comparé aux 4,3 millions de fidèles présents devant The Voice All Stars.

Dans une vidéo postée sur Instagram, Nagui revient sur les audiences insatisfaisantes de son émission. "Vous avez été pratiquement un million à regarder le numéro 2 de The Artist. Un million ça fait 60 Bercy plein à craquer, donc c’est génial quand on chante des chansons nouvelles […] mais pour la télé ce n’est pas super bon, on ne va pas se mentir… " reconnaît Nagui face à la caméra.

L’animateur revient ensuite sur le principe novateur de son télécrochet qui est de découvrir "des auteurs/compositeurs/interprètes qui viennent chanter leur propre chanson, vous les proposer". Il précise : "C’est que de la nouveauté, c’est que de la création, ça n’a jamais été fait, il y a peut-être une raison, mais en tout cas, c’est risqué."

L’ancien présentateur de Tout le monde veut prendre sa place lance alors un appel aux téléspectateurs. " L’émission est en replay, vous pouvez la regarder. Vous pouvez aussi venir voir la semaine prochaine Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, Black Eyed Peas, Bénabar… Tous ces artistes qui vont venir soutenir la création, l’originalité, le talent de jeunes artistes que vous ne connaissez pas et qui vont chanter des chansons que vous ne connaissez pas ", dit-il avant de conclure : "La nouveauté à du bon. Je compte sur vous. On a besoin de vous."