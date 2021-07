Ce vendredi matin, nous vous relayions que Philippe Etchebest s'était déguisé en policier pour accueillir les clients de son restaurant. Il s'agissait là d'une façon pour le chef cuisinier de réagir à l'instauration, depuis mercredi en France, d'un pass sanitaire obligatoire pour aller au restaurant.

Mais le célèbre cuisinier ne jouera pas longtemps au gendarme... En effet, ce vendredi après-midi, il a indiqué via le site de son restaurant "Le Quatrième Mur", à Bordeaux, qu'il était contraint de fermer pour quelques jours. "C’est avec tristesse et regret que nous vous informons de la fermeture de l’établissement pour quelques jours. Plusieurs cas de suspicions Covid ont été déclarés au sein du personnel. Notre souci premier est la sécurité de tous et nous n’hésitons pas à appliquer le principe de précaution. Nous tenons à remercier toute notre clientèle pour leur compréhension ainsi que leur nombreux messages de soutien. Prenez soin de vous et de vos proches", indique-t-il.

Philippe Etchebest a confirmé l'information à nos confrères de Sud Ouest: "Je me doutais bien que la période des congés estivaux serait favorable à la reprise de l’épidémie. Et là, nous y sommes. Quand j’ai constaté que nous avions des suspicions de contamination au sein de notre personnel, je n’ai souhaité prendre aucun risque, pour notre personnel et notre clientèle", déclare-t-il. Avant d'ajouter: "L'établissement restera fermé au moins sept à huit jours, peut-être plus."