"Après neuf ans de vie commune, au cours desquelles nous avons partagé beaucoup de bonheur et donné le jour à deux merveilleux enfants, Axelle et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre relation. Cette séparation sera guidée par un respect mutuel total en préservant le bien-être de nos fils", a écrit Tony Parker sur Twitter.

Tony Parker et sa femme Axelle Francine vont se séparer. C'est ce qu'a annoncé l'ancien basketteur de NBA sur son compte Twitter. Ils étaient mariés depuis six ans et ont eu deux enfants ensemble.