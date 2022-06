Libérée de la tutelle qui la tenait prisonnière depuis des années, Britney Spears, 40 ans, s’est mariée pour la quatrième fois. L’événement s’est déroulé jeudi dans sa villa californienne. Elle a épousé Sam Asghari, 28 ans, un coach sportif rencontré sur le tournage du clip de “Slumber Party”. De quoi mettre du baume au cœur de la chanteuse qui avait annoncé en mai dernier avoir fait une fausse couche.

Britney Spears a dévoilé les coulisses de son mariage sur les réseaux sociaux. Parmi la soixantaine d’invités présents, il y avait Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton, Madonna avec qui la chanteuse a refait le fameux baiser des MTV Video Music Awards de 2003 et Donatella Versace qui a signé sa robe de mariée.

Dans son post sur Instagram, Britney Spears exulte d’être à nouveau mariée. Mais les choses ont failli mal se passer. Elle confesse avoir été prise d’une crise de panique avant de se ressaisir. Et si la pop star avait bien pris le soin de ne pas invité son père, sa mère et sa soeur qui tous s'étaient opposée à elle lors du procès concernant sa tutelle, l’irruption de force de son ex-mari, Jason Alexander, équipé d’une caméra et bien décidé à empêcher le mariage, a aussi failli gâcher la fête. Cependant tout s’est bien terminé. “La cérémonie était un rêve et la soirée encore mieux”, a commenté l’interprète de “Ooops ! I Did It Again”. Elle raconte avoir dansé jusqu'au bout de la nuit avec ses invités. "Je crois qu'on est tous tombés deux fois sur la piste de danse. Il faut dire que nous étions en plein voguing" (style de danse issu de la communauté homosexuelle et popularisé par Madonné dans son clip vidéo "Vogue").