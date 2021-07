Si Cristina Cordula est connue pour ses nombreuses émissions de mode et pour sa coupe à la garçonne, l'ancienne mannequin brésilienne n'a pas toujours eu les cheveux courts.

Au tout début de sa carrière, elle avait les cheveux longs, comme on peut le voir sur la dernière photo de son compte Instagram.

Pour rappel, c'est son coiffeur brésilien qui lui avait suggéré de se couper les cheveux. "C'était en plein milieu d'un défilé à Milan. Mon coiffeur m'a conseillé de me couper les cheveux. Il m'a dit 'c'est pour ça que tu ne travailles pas, les cheveux longs, ça te mémérise'."

Même si elle était triste, elle a suivi les conseils du professionnel. Et, quelques jours plus tard, elle confiait avoir reçu beaucoup plus de propositions de travail. Comme quoi, parfois, le succès ne tient qu'à un cheveu!