Cette déclaration a fait réagir de nombreuses personnes sur la Toile. Une fan lui a d'ailleurs demandé pourquoi elle se préoccupait des personnes non-vaccinées autour d'elle si elle-même l'était.



Jennifer Aniston a alors décidé de se défendre dans une story Instagram:



“Parce que si vous attrapez le variant, vous êtes toujours capable de me le transmettre. Je peux être légèrement malade mais je ne serai pas hospitalisée et je n’en mourrai pas. Mais je peux le donner à quelqu’un qui n’est pas vacciné et qui a des problèmes de santé sous-jacents. Je mettrai donc sa vie en danger. C’est pour ça que je m’inquiète. Nous devons nous soucier de plus que de nous-mêmes", explique l'actrice.

© Instagram Aniston

Elle a également ajouté une photo où il est écrit: "Ce qui ne vous tue pas mute et essaie à nouveau."