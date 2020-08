D'autres internautes ont été encore plus loin en critiquant sa récente prise de poids. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Enora Malagré, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a décidé de s'exprimer sur le sujet. "Lâchez-moi. Et les élégants qui ont noté ma prise de poids, j’ai pris 10 kilos à cause d’un traitement atroce et je vous dis m****. J’en bave assez, merci", a-t-elle écrit sur Twitter. En effet, l'ancienne animatrice est atteinte de l'endométriose, une maladie qui la fait particulièrement souffrir et qui l'empêche d'avoir un enfant.