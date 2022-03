Chayenne Van Aarle a été élue samedi soir Miss Belgique 2022. Un couronnement pour l'Anversoise de 23 ans. Mais cette plongée au devant de la scène suscite également son lot de critiques.

Sur ses réseaux sociaux, Chayenne Van Aarle est en effet la cible de critiques acerbes, du style "Encore une Flamande", "Ce n’est plus Miss Belgique mais Miss Vlaanderen". La jeune femme est également attaquée sur son physique, certains internautes déclarant qu'elle "n'est pas belle" ou qu'elle a eu "recours à la chirurgie".

Miss Belgique a donc réagi à ces attaques auprès de nos confrères de Sudinfo et assure ne pas avoir fait de chirurgie esthétique. "Lors de mon couronnement, mon visage était très gonflé avec la fatigue et le stress. Il est vrai que quand je suis fatiguée, je gonfle assez facilement [...] Maintenant que la pression est redescendue, mon visage a dégonflé! Et il est beaucoup plus fin mais je n’ai pas fait de chirurgie", confie-t-elle.

Chayenne Van Aarle ajoute que l'ex-Miss Kedist Deltour lui a conseillé de ne pas aller voir les réactions sur les réseaux sociaux après l’élection, "car chaque année, les Miss sont cassées. Il faut que les gens apprennent à connaître la Miss Belgique et de là, je pense que le positif viendra."