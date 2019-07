Trop, c’est trop ! À la suite de sa participation à Fort Boyard, Heloïse Martin a dû faire face à de nombreuses critiques concernant son physique sur Twitter. Touchée, l’actrice française a décidé de quitter le réseau social :

"Allez Ciao Twitter, bonne continuation les haters, écrit-elle. C’est dingue de recevoir autant d’insultes sur mon physique. J’ai participé à Fort Boyard et nous avons joué pour une magnifique association. Je n’étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles. Et ce ne sont pas mes formes qui m’ont empêchée de gagner des clefs et des indices. C’est de la bêtise et de la méchanceté gratuite. Je vous plains tellement…"

Voilà qui est dit !