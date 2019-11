Le questionnaire de culture générale fait toujours partie des moments les plus attendus du concours des Miss. Et cette année encore, les candidates françaises n’ont pas déçu.

Selon certaines d’entre elles, Marlène Schiappa est entrée au Panthéon à la place de Simone Veil, Teddy Riner a remplacé Jay-Z en tant que mari de Beyoncé et la célèbre toile de Géricault serait "Le Radeau de la Fleur" et non de la Méduse. Quant à savoir où est enterré Napoléon ou qui a lancé l’Appel du 18 juin, c’est le grand vide. Par contre, toutes savaient qu’Iris Mittenaere a été sacrée Miss Univers en 2016. Et malgré ça, elles ont obtenu une moyenne de 12,8 sur 20. Tout est dit.