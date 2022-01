Dès le 11 janvier prochain, le chef pâtissier le plus connu du petit écran (Meilleur Pâtissier, Tous en cuisine, etc.) fera partie des célébrités que pourront admirer les visiteurs de l’établissement. Venu poser pour les équipes de création et pour le sculpteur Éric Saint Chaffray, le chef préféré des Français sera représenté avec un Équinoxe, sa pâtisserie signature, à la main et à côté d’une pyramide d’oursons en guimauve.