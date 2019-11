Les observateurs les plus attentifs avaient remarqué qu’entre Iris Mittenaere - Miss France, Miss Univers et brillante candidate à Danse avec les stars, l’an dernier - et Diego el Glaoui il semblait y avoir plus qu’une franche camaraderie.

La belle, qui a rompu avec Anthony Colette en septembre dernier, a tenu à officialiser sa nouvelle histoire d’amour. Et ce de manière originale, sur son compte Instagram. On y voit le couple déguisé pour Halloween, le torse barré d’écharpes Miss et Mister Living Dead, sanguinolents à souhait. Histoire d’informer le monde que ces deux-là peuvent vivre d’amour et de (faux) sang.