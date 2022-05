Une rencontre avec Eden Hazard, inviter Vincent Vanasch à un match de sa propre équipe de hockey ou encore avoir son propre personnage dans le prochain livre d’Amélie Nothomb, tous ces lots uniques (comme une journée avec la blogueuse Milkywaysblueyes, une rencontre avec Pablo Andres ou Guihome) seront mis en jeu lors d’une tombola d’exception - prix d’un billet, 10 euros - organisée par l’association Make-A-Wish Belgium South via la plate-forme Naojo, du 3 au 31 mai prochain. "La vie d’un enfant ne devrait pas être rythmée par la maladie, les hôpitaux et les traitements, explique Marine Devillers, Chief Executive Officer de l’association Make-A-Wish Belgium South qui réalise les vœux des enfants gravement malades. Elle devrait être remplie d’émerveillement, de joie et d’espoir. Je pense que tout le monde est d’accord là-dessus. En travaillant au quotidien pour notre association, je sais pourquoi je me lève chaque jour." Depuis 1990, Make-a-Wish Belgium South a réalisé plus de 2 300 vœux d’enfants lourdement malades en 32 ans d’existence. Sachant que la réalisation d’un vœu revient en moyenne à un budget de 2 500 à 3 000 € (et qu’il y a perpétuellement plus de 90 vœux en attente allant de "recevoir un ordinateur" à "rencontrer Mickey" en passant par "aller en voyage ou dans un parc d’attractions" ou "un album dédicacé de Stromae"), la solidarité n’a pas de prix pour les personnalités qui s’impliquent généreusement dans la cause.