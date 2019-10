"Je me rends compte que je n’en avais pas parlé ici, confie le chroniqueur et humoriste de 69 minutes sans chichis - devenu papa il y a peu - sur Facebook. Mais j’ai décidé (en théorie) de prendre ma retraite du stand-up. J’adore faire des blagues. J’adore écrire des nouveaux trucs. J’adore être devant un public. Mais partir une année en tournée où tu passes un nombre incalculable de soirées hors de la maison ne m’amuse plus. Je suis en train de chercher une manière de faire des tournées de stand-up sans quitter la maison. Je ne sais pas encore comment. Mais si ceux qui ne savent pas chanter arrivent à faire des albums et si Ryanair arrive à faire du pognon en vendant des billets à 15 € je devrais être capable de trouver une solution."