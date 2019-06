À côté de sa vie au Canada (carnet rose en vue avec sa femme), sa minisérie tournée pour TV5 Monde (produite par Rose mécanique production où "on peut me voir m’asperger de lait d’amande pour une raison que je préfère ne pas expliquer ici"), Dan Gagnon diffuse aussi son spectacle Rose ce soir sur la Deux. "Dans la vie on a tous fait une chose dont on n’est pas fier !" tel est le credo du dernier one man show de celui qui produit aujourd’hui l’humoriste belge montante Florence Mendez (Radio Nova, Canal +, etc.) mais qui reste profondément canadien.

