Je reviens vivre en Belgique. Dès cet été. Je cherche une maison à louer hors de Bruxelles. N’importe où à moins de 50 minutes de la capitale. Idéalement sans aucun voisin (4 façades et 2 chambres, le reste on s’en fout.) Dénoncez vos maisons ? (Je connais déjà Immoweb.)” De quoi ravir ses fans. S’il a été plus facile pour lui de vivre la crise mondiale “dans mon coin reculé du Canada”, la Belgique lui manque. “Elle est la somme de gens tellement différents qu’elle forme un pays bizarre, à l’équilibre incompréhensible mais réussi.”