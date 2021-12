"Dancing with the stars" : la princesse Delphine se qualifie avec un "tango-techno" façon Matrix (VIDEO)

People

Ce samedi 11 décembre, la princesse Delphine montait pour la deuxième fois sur la scène de la célèbre émission "Dancing with the stars" en Flandre. Elle a épaté les membres du jury et le public avec un "tango-techno" façon Matrix.