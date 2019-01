"J’adore la Belgique parce que j’aime les Belges. Je me marre toujours quand je pense au fait que vous êtes le seul pays au monde à ne pas avoir eu de structure politique pendant deux ans et que tout a continué à fonctionner malgré ça ! Mais bon, je suis toujours triste de savoir que les problèmes linguistiques et économiques de votre pays ne sont pas encore résolus", explique Daniel Guichard qui se considère comme "le cousin de province qui regarde la famille se bousculer."

En février prochain, le chanteur reviendra au plat pays pour fêter ses 70 ans avec son public belge. Une façon de les remercier de l’avoir suivi pendant toutes ses années. Jusque-là ça va, le nom de sa tournée anniversaire en donne le ton : Daniel Guichard est en forme et compte bien ravir son fidèle public avec son répertoire qui traverse les générations. "Mon public a forcément changé avec le temps. Les fans de La Tendresse ont eu le temps d’avoir des enfants et des petits enfants. Ce sont des chansons qui se sont installées dans la mémoire collective avec respect", continue celui qui reviendra sur 50 ans de carrière avec des tubes mais également des chansons nouvelles qu’il avait jusqu’ici laissées dans un tiroir.

Cette tournée anniversaire a démarré à l’Olympia. Une salle mythique où vous avez de nombreux souvenirs…

