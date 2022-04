Sa femme, Sandrine Aboukrat Lévi, a donné de ses nouvelles sur Instagram. "Daniel se remet peu à peu. On avance pour le meilleur et tout est pour le bien", a-t-elle écrit tout en remerciant les fans pour leur bienveillance et leur soutien et de conclure par ces mots : "Merci d’être là pour lui". Parmi les commentaires figurent des marques de soutien de Lââm, de la journaliste et présentatrice Marie Portolano ou encore de Véronika Loubry d’Hélène et les garçons.