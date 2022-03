C'est presque un tour de magie. En couple depuis huit ans, Daniel Radcliffe est parvenu à rester (très) discret sur sa vie amoureuse. L'acteur de la sagaen effet en couple avec Erin Darke depuis 2014, mais leurs sorties en duo devant les photographes se comptent sur les doigts d'une main.

Ce lundi 14 mars, les tourtereaux ont donc ravi les fans en assistant à la projection new-yorkaise du film Le Secret de la cité perdue où l'on retrouve aussi Sandra Bullock et Channing Tatum. Daniel Radcliffe et l'actrice de 37 ans se sont croisés pour la première fois sur le tournage de Kill Your Darlings en 2013. Le coup de foudre. Ils officialisaient ensuite leur relation à l'occasion des Tony Awards en 2014. Depuis, la discrétion est de mise.