Daniel Radcliffe s’oppose à J.K. Rowling © Reporters / Wenn People P.L.

Éternellement associé à Harry Potter, Daniel Radcliffe a tenu à se démarquer dans The Trevor Project des propos dénigrants pour les personnes transgenres tenus par J.K. Rowling. "Les femmes transgenres sont des femmes. Toute déclaration contraire efface l’identité et la dignité des transsexuels. Il est clair que nous devons faire plus pour soutenir les personnes transgenres et non binaires, ne pas invalider leur identité et ne pas causer davantage de dommages." Et de conclure joliment à l’adresse des fans d’Harry Potter : "J’espère vraiment que vous ne perdrez pas entièrement ce qui vous a été précieux dans ces histoires. Si ces livres vous ont appris que l’amour est la force la plus puissante de l’univers, capable de surmonter n’importe quoi."