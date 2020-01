La jeune maman a accouché aujourd'hui d'un petit garçon.

Daniela Prepeliuc a donné naissance à son enfant aujourd'hui, né le même jour que Quentin Warlop, son compagnon. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram avec la légende suivante: " Le 1er jour du reste de notre vie 💙 Victor a décidé de pointer le bout de son petit nez ce matin à 10h27. Quentin ne pouvait rêver mieux comme cadeau d’anniversaire! On se lasse pas de le regarder, de le toucher, de le sentir...Et de l’aimer. Merci la vie"

Certains téléspectateurs s'étaient permis de critiquer la Miss Météo il y a quelques jours parce qu'ils la jugeaient "trop enceinte pour exercer son métier". Elle avait décidé de ne pas répondre à ses railleries et avait été défendue par la journaliste Amélie Bruers dans un billet d'humeur: "On réduit Daniela, non seulement à son physique mais aussi à sa garde-robe. Pas un mot sur son métier, sa présentation, sa diction… Ce pour quoi elle apparaît chaque jour dans le poste." La jeune femme de 36 ans peut désormais se concentrer pleinement à son enfant.