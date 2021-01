La crise sanitaire a fait du tort à beaucoup d’artistes qui ne peuvent malheureusement pas poursuivre leurs activités. C’est le cas de Danièle Gilbert dont les représentations des 3 Glorieuses, pièce de théâtre dans laquelle elle joue aux côtés Sophie Darel et Evelyne Leclercq, ont été suspendues en raison de la fermeture des théâtres. Une tuile en plus pour l’ancienne speakerine et animatrice phare de l’ORTF (Midi Magazine) qui rencontrerait de “graves problèmes financiers”, comme l’écrit Ici Paris. Le magazine va même plus loin en disant que cette dernière, âgée de 77 ans, serait même “réduite à compter ses sous pour manger à sa faim”.

Ce vendredi, dans la soirée, Danièle Gilbert a toutefois démenti la rumeur sur sa page Fabebook : “Je vous rassure, je vais bien”, écrit-elle. “Je trouve triste qu’on gaspille des pages de journaux pour raconter n’importe quoi. C’est indécent, alors que dans cette période très difficile, il y a de la vraie misère pécuniaire, morale, sanitaire pour beaucoup de Français.”