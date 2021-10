Une vraie scène de ménage? Pas vraiment. Plutôt une influenceuse blonde de 33 ans qui ,après des critiques sur son poids, se fait à nouveau dézinguer violemment sur les réseaux sociaux. La faute à une photo publié sur son compte Instagram d'elle au réveil. Ni une, ni deux, Davina Vigné ne s'est alors pas fait priée. “Excuse-moi, je n’ai pas bien compris quand tu dis ‘pas réveillée’", balance d'emblée la compagne de David Mora, le comédien de Scènes de ménage. "Quand je ne suis pas réveillée, j’ai cette tête! Un bouton, deux boutons, trois boutons."

"Arrêtez de dire que vous n’êtes pas réveillées alors que vous avez un maquillage de ouf"

“Je suis fatiguée", poursuit-elle, en flinguant Caroline Receveur. "J’ai envie de pleurer tellement j’ai des cernes. Et toi, tu es maquillée de ouf, tu as un contouring incroyable. Avec la lumière en plus, j’ai une peau dégueulasse”. Et Davina Vigné en rajoute une couche (sans maquillage), tout en faisant passer un message. “Tu es en train de me dire que tu n’es pas réveillée? Arrêtez les meufs, arrêtez de dire que vous n’êtes pas réveillées alors que vous avez un maquillage de ouf et que vous êtes hyper bonnasses.” Et de conclure par cette pique. “Parce que je te le dis quand même: dans bonnasse, il peut y avoir c*nnasse. Menteuse du maquillage!”