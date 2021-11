“On est content, pourquoi ? Parce qu’il y a des gars comme ça, qui préparent des bonnes frites”, chantonne ainsi l’humoriste Martin Charlier, parrain de la semaine de la frite organisée par l’Apaq-W (de ce lundi 29 novembre au 5 décembre) dans son clip décalé Chez Kiki, une bonne frite. “On est content d’être en Belgique !”

Avec un rythme et une chorégraphie qui donnent la frite (une adaptation de son tube On va gagner, vu plus d’1,4 million de fois, lors de l’Euro 2016), Kiki l’Innocent a repris la même équipe (Jean-Luck Fonck aux textes) et s’amuse à promouvoir notre patrimoine culinaire -on produit plus de 2 millions de frites par an en Wallonie- via nos fritkots ou “frituristes” belges -il en existe plus de 5000 au plat pays dont un tiers en Wallonie-.

“Je suis un gros consommateur de frites de manière générale donc ça tombe bien !, nous glisse Martin Charlier, parrain de la semaine de la frite, qui sera le 21 janvier prochain au Forum de Liège avec le show Martin et ses amis. Si je pouvais ne manger que ça, je crois que je le ferais (sourire) !” L’humoriste Hervien assure même “cultiver mes propres pommes de terre. C’est l’influence de Luc Noël hein ça, poursuit le comédien du Grand Cactus (qui revient ce jeudi) connu notamment pour sa chronique parodique de l’émission Jardin&loisirs. Je les épluche moi-même et je les coupe à la main. C’est une de mes spécialités !” Un patrimoine belge souvent mêlé au milieu du football et de la bière donc qui de mieux que Kiki pour en faire un clip ? “Même si l’Apaq-W ne voulait pas que j’accentue trop là-dessus non plus. La frite ne fait pas l’apanage des supporters mais en même temps, il ne faut pas l’exclure non plus.”

Bref, sa recette de la meilleure frite (qui doit faire un calibre de 13 mm) ? “Sans faire le malin, c’est la mienne !, sourit Martin Charlier. Celle qui est cuite dans de la graisse de bœuf, avec des pommes de terre que je cultive moi-même, totalement bio, fabriquées à la main de A à Z et donc je connais toute la traçabilité !” Et de conclure. “Non mais au-delà du savoir-faire, il faut un bon produit sinon on divise le goût par 10. Et comme je le chante dans la chanson, dans la frite, rien ne se perd ! On va toujours au fond du paquet pour aller chercher la dernière. Même s’il n’y a plus que de la sauce avec un crayon au milieu. Elle est aussi très agréable celle-là !”