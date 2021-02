Deux salles, deux ambiances. De retour à Los Angeles, Kanye West a été photographié avec sa bague de mariage au doigt alors que Kim Kardashian, elle, prend un malin plaisir à poser sur Instagram sans son anneau depuis plusieurs semaines. Quand la star de 40 ans semble déjà avoir tourné la page après un mariage long de sept ans, le rappeur serait dans le dur... et dans le déni. Plus qu'une simple analyse d'image, le constat a été confirmé par des proches du couple dans le

Connu pour sa santé mentale déjà fragile, "Ye" aurait "du mal à se dire que le divorce est imminent" et "traverse une période vraiment difficile" depuis l'annonce fracassante de leur séparation. Décrit comme "complètement isolé", le producteur a longtemps broyé du noir dans son énorme ranch du Wyoming, refusant l'aide de son entourage. "Il n'a aucun contact avec les gens vers qui il se tournerait en temps normal pour demander du soutien. Il ne parle pas à ses plus proches amis", lit-on dans le tabloïd britannique. En attendant l'étape tribunal, Kanye West aurait définitivement jeté l'éponge et ne se bat plus pour sauver un mariage qui semble bel et bien enterré.