Il a été tabassé, insulté et une corde aurait même été nouée autour de son cou. La violente agression subie par Jussie Smollet, acteur phare de la série Empire, à Chicago, a provoqué de vives réactions aux Etats-Unis. Les stars ont tenu à lui afficher tout leur soutien sur Instagram et Twitter.





"Ce qui est arrivé est plus que bouleversant", a tweeté Reese Witherspoon, condamnant le "crime haineux" dont il a été la cible. "J'espère que nous pourrons mettre fin à la haine et la peur qui rongent ce pays".





"Je t'envoie tellement d'amour et de prières Jussie", lui a adressé Eva Longoria. "Je n'arrive pas à croire que cela arrive en 2019. Le monde n'a pas la place pour cette haine", a déploré la maman de 43 ans.





"Dans quel monde vit-on ? Je t'envoie de l'énergie pour guérir et de l'amour, autant que je peux, et j'espère que les choses changeront. Que pouvons-nous faire ? Dis-moi et je serai là", a écrit une Ariana Grande émue et "malade" sur Twitter.





"Je soutiens mon frère Jussie Smollett. Je t'envoie de la lumière et de l'amour. Sois fort. On est là pour toi", lit-on sur le compte Instagram de Michael B. Jordan.





D'autres célébrités américaines, comme Viola Davis ou le rappeur 50 Cent, se sont aussi exprimées. Le coeur lourd.