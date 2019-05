La production de Danse avec les stars rêvait de s’offrir les services de Guillaume de Tonquédec pour la dixième saison à venir de l’émission. Elle devra cependant s’en passer, comme l’a reconnu l’acteur de 52 ans que l’on a vu dans la série Fais pas ci, fais pas ça.

S’il a bien été approché pour participer au télé-crochet de TF1, il a immédiatement décliné l’invitation, a-t-il confié sur l’antenne de RTL sur laquelle il était invité samedi.

Avec l’humour qui le caractérise, il a expliqué pourquoi les téléspectateurs ne le verront pas se déhancher comme un fou sur le plateau du rendez-vous hebdomadaire. "J’ai des problèmes psychomoteurs, a-t-il confessé. Bouger la main gauche, le pied droit, faire autre chose avec… Non, ce n’est pas possible pour moi." Même s’il aime danser, il a avoué ne pas arriver à coordonner ses mouvements. Reproduire une chorégraphie s’apparente pour lui à un cauchemar total. "Ce serait très drôle à regarder", s’est amusé Guillaume de Tonquédec, conscient que cela aurait probablement bien fait rire les téléspectateurs, tout en ajoutant qu’il était hors de question d’accepter parce qu’il est trop nul.

L’acteur hors-jeu, qui va-t-on retrouver dans la prochaine saison de Danse avec les stars ? Le journaliste sportif Yoann Riou et Pierre-Jean Chalençon d’Affaire conclue ont été contactés. D’après le magazine Téléstar, l’ex-championne de tennis Marion Bartoli aurait aussi été approchée, de même que le mannequin Hugo Philip qui partage sa vie avec le mannequin-blogueuse-influenceuse Caroline Receveur.

Le mois dernier, Cyril Hanouna avait dévoilé d’autres noms évoqués. Parmi ceux-ci figuraient ceux des comédiennes Léa François et Capucine Anav. Victoria Abril, Cathy Guetta et Chloé Jouannet, la fille d’Alexandra Lamy, seraient aussi ciblées, de même que le chanteur Eddy de Pretto et l’ex-Kids United Gabriel Cros. Le nom de Sandrine Quétier, ex-présentatrice du télécrochet, a également été évoqué.