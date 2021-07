En vacances chez ses parents, Camille Combal joue les apprentis Top Chef ou plutôt apprenti Meilleur pâtissier avec sa maman, Evelyne. Et le moins qu’on puisse écrire est que le duo cartonne sur les réseaux sociaux. Mère et fils en sont à trois épisodes tout en autodérision et qui attirent des centaines de milliers de curieux à chaque fois. Mention spéciale à leur recette familiale secrète… le Mémé cake !