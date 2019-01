"J’ai toujours payé, je paye et je paierai toujours tout l’impôt là il m’est réclamé, partout où j’exerce mes activités professionnelles et artistiques", lit-on sur le compte Instagram du réalisateur et comédien français. Celui-ci balaye du revers de la main les accusations du site Médiapart pour qui il se faisait passer pour un "patriote fiscal" alors qu’il n’en est rien. Résidences fiscales à l’étranger, investissements dans des fonds spéculatifs controversés, testament échappant au droit français, tout y passe sans qu’il soit cependant question de fraude fiscale.

Dans sa réponse, Dany Boon dit être fier d’avoir payé en France en 2018, sur ses revenus 2017, un impôt très important correspondant à un taux d’imposition de près de 50 %. Il ajoute avoir placé ses économies légalement et les avoir déclarées dans le respect du droit et du devoir fiscal. Quant à son testament, il affirme n’en avoir déposé qu’un seul, "il est chez un notaire en France". S’il avait encore des doutes sur sa popularité, Dany Boon est rassuré, en moins d’une heure, des milliers de fans ont liké et commenté son post en signe de soutien.