Victime d’une chute sévère cette semaine nécessitant son hospitalisation, le chanteur s’est confié à Télé Loisirs pour donner de ses nouvelles. Avec l’humour qu’on lui connaît, il a signalé avoir été admis dans un hôpital militaire dont il ignorait jusqu’à l’existence. “Je suis bien pris en charge mais ce n’est pas encore réglé, a-t-il cependant indiqué avant de souligner que l’opération qu’il a subie était importante et avait été couronnée de succès. Quand on a des petits bobos à 77 ans, ce n’est pas la même chose qu’à 17 ans ! Donc c’est un peu plus inquiétant. […] Au niveau de la tête, il faut laisser le temps pour que ça se résolve tout seul” Mais il ajoute, histoire de rassurer ses fans : “Ce n’est pas la vie d’une vie qui s’annonce”.

Après sa convalescence, il espère connaître une meilleure année que 2021 et que l'entame de celle en cours. Surtout en termes de concerts : “Nous, les artistes, on espère retravailler comme avant parce que c’est une des choses que l’on préfère dans la vie. Alors sans frimer, j’espère pouvoir remonter sur scène mi-avril.”