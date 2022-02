" Déjà aujourd’hui je ne suis plus homosexuel parce qu’il y a un âge où on n’est plus sexuel du tout, a déclaré Dave dans 50 minutes inside sur TF1. C’est-à-dire, on n’a plus tellement envie et les autres n’ont plus tellement envie de vous. Ce n’est pas que c’était tabou mais ça ne faisant pas vendre. Donc Dave et Patrick Loiseau à la Une d’un journal ce n’était pas commercial. C’est pour cela qu’on ne le faisait pas. Ce n’était pas par respect pour notre vie privée. Moi je n’ai jamais rien caché et je n’ai jamais menti à ce sujet."