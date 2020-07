Depuis peu, à Paris, les tests détectant la présence du Covid-19 dans l’organisme sont disponibles. Ce samedi, afin de savoir s’il avait contracté le virus ou pas, David Antoine s’est rendu chez nos voisins français. Le résultat est celui qu’il craignait. "Afin d’enlever ce doute que j’ai depuis début mars, je l’ai réalisé et, à ma grande surprise, c’est positif ", dit l’animateur du 16-20 de Radio Contact sur Instagram en dessous de plusieurs photos détaillant la façon dont il a été testé dans une pharmacie parisienne.

Il va plus loin dans ses explications : "J’ai développé les anticorps IgG, il y a quelques mois, et ils sont toujours présents (deux petites lignes très légères)", explique-t-il. Hormis ce mal de tête de 48 h et un peu de fièvre, je pensais ne pas l’avoir eu et pourtant… le confinement a débuté juste après. Maintenant, je ne suis plus porteur mais j’ai les anticorps (en quantité à définir)."

Afin d’éviter que d’autres, comme lui, soient touchés par le coronavirus, l’animateur appelle à la vigilance : "Bref, restons vigilants, prudents,… et continuons à faire preuve de bon sens."

Il en profite également pour rassurer ses followers en précisant qu’il se porte "superbien" et qu’il n’est "plus porteur de quoi que ce soit".