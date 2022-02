"Toujours la même chose"

L'ancien joueur de Manchester United a dévoilé que "Posh" mangeait uniquement "du poisson grillé et des légumes à la vapeur", et ce depuis un quart de siècle. "Je suis grand adepte de nourriture et du vin, quand je mange quelque chose d'excellent, je veux que tout le monde y goûte. Malheureusement, je suis marié à une femme qui mange la même chose depuis 25 ans", a-t-il déploré lors d'une interview pour le podcast "River Table 4". Une habitude qui aurait effectivement de quoi rendre fou n'importe quel bon vivant. Toujours selon lui, Victoria Beckahm se serait laissée aller à quelques rares écarts lorsqu'elle était enceinte de leur fille Harper. "C'était l'une de mes soirées préférées", s'est-il rappelé, un brin nostalgique.