Loin du tumulte médiatique engendré par l’affaire de la succession de son père, David Hallyday se concentre sur sa musique. Après quelques années de vaches un peu maigres, il a renoué avec le succès et avec son public grâce à son dernier album J’ai quelque chose à vous dire sorti à la fin de l’an dernier. Composé chez lui à Londres, il fait la part belle à des chansons très personnelles qui sont autant remèdes pour exorciser les blessures consécutives à la disparition de Johnny Hallyday.

Écrire cet album, c’était une bouée de sauvetage disiez-vous au moment de sa sortie. Est-ce que ça a permis de cicatriser des blessures ?

"Non. Ça m’a apaisé mais il y a des choses qui ne guériront jamais, même si je suis très fort mentalement. Parce qu’elles sont ancrées au plus profond de moi. Je pense qu’on ne guérit jamais de certaines choses. Quand elles ont été si violentes, on a des plaies qui, si on arrive à les refermer, restent toujours visibles."

(...)